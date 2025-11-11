女優の橋本環奈が１１日、東京・表参道ヒルズで「表参道ヒルズクリスマスツリー２０２５点灯式」に出席した。橋本は、オフホワイトの華やかなドレス姿で登壇。約１０メートルの巨大ツリーの点灯を見届け「すごく感動しました。キラキラしたものが大好きなので。幻想的で素敵」とうっとりとした表情を浮かべた。ツリーの輝きにちなみ“自身の輝きを保つための秘けつ”を聞かれると、「私がいつも大事に思っていることは