京都・烏丸蛸薬師に佇む「蛸薬師 ふるかわ」。海鮮居酒屋「鯛之鯛」さんの奥にある、隠れ家のような日本料理店です。祇園の名店「山玄茶」で修業を積んだ大将が紡ぐ、季節を映す繊細な味わい。南瓜や松茸、和栗など旬の恵みが丁寧に仕立てられ、一皿ごとに京都の秋が広がります。ミシュラン京都セレクティッドに選ばれた実力店でいただく「おまかせコース（ランチ）」をご紹介します。 先付：季節の移ろいを感じる美しさ