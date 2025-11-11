女優の水野美紀（51）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。夫にまつわる“奇跡”について語った。水野は2016年に、俳優、イラストレーターとしても活動する唐橋充と結婚。この日水野は、夫が10年間歯科治療を続けていることを明かし、わざわざ自宅から遠方の歯科医院に通う夫への不満を、淡々とぶちまけていた。さらに水野は、夫が痔の手術直後に自転車に乗ろうとしたエピソードを披露