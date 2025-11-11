政府は「身を切る改革」の一環として、高市首相や閣僚の給与を削減する方針を決定しました。政府は11日午前、給与関係閣僚会議を開き、首相を含む閣僚の給与のうち、国会議員歳費として支払われる月額129万4000円に上乗せされる分については当分の間、支給しないと決定しました。高市首相は月額115万2000円、閣僚は月額48万9000円が上乗せされていましたが、これらが削減されることになります。木原官房長官は会見で、「身を切る改