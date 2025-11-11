映画「影武者」や無名塾の主宰などで知られる俳優仲代達矢（なかだい・たつや）さんが8日に死去したと11日、無名塾の公式ホームページで発表された。92歳だった。通夜・告別式は近親者のみで行い、お別れの会などの予定はないという。発表では「11月8日土曜日00時25分、俳優の仲代達矢が、永眠いたしました」と報告。「今年には能登半島地震復興公演『肝っ玉おっ母と子どもたち』で主演を務め切り、次回公演に向けた稽古を始めてい