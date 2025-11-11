タレントいとうせいこう（64）が11日、都内で「高橋書店第29回手帳大賞」発表表彰式に出席した。歌人東直子氏（61）、フードエッセイスト平野紗季子氏（34）と共に名言大賞の審査員を務めた名言大賞は小林純一さんの「きょうは誰を喜ばそうかな」。紙芝居活動をする小林さんが幼稚園で「今日は何をするの」と尋ねたところ、園児から「きょうは誰を喜ばそうかな」と返ってきた。小林さんは「子供たちを見ていると、世の中にかつて