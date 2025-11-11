GENERATIONS片寄涼太（31）が11日、都内で増永眼鏡120周年を記念した特別展示「MASUNAGA1905：Timeless Vision」プレス発表会に出席した。この日は増永眼鏡製の黒縁の眼鏡を着用して登場。「職人さんの手作業で作られている。昨日はお店に伺ってお話を聞かせていただいて、人のぬくもりと歴史の重みを感じた」と話した。特別展示では、現代アートと眼鏡製作の創造性を重ね合わせ、現代アーティストとコラボした展示も実施する。発