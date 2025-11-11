車で神戸を訪れる人にぴったりのデジタルスタンプラリーが期間限定で実施されている。「神戸まちなかパーク＆ライド」の実証運行実験で、11月7日から12月7日まで。対象駐車場を利用し、連節バスやシェアサイクルなどでまちなかを巡ると、スタンプ数に応じて駐車料金が割引され、最大で無料となる仕組みだ。【写真】バスの車内にはQRコードが…神戸の都心部では休日の自動車渋滞が深刻な課題となっており、その緩和を目的として行わ