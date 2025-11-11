「生まれたときはガッツ石松を産んだと思っていたけど顔は変わるものですね」――そんなユーモラスな一言と共に0歳から4歳までの男の子の成長記録を捉えた写真がThreadsに投稿され、話題を呼んでいます。投稿したのは、男の子の母親であるYuさん（@u_oqlo）。生まれたばかりの我が子への率直な感想と、驚きのビフォーアフターに、多くの親から「うちもそうだった！」「顔は変わる！」と共感の声が殺到。投稿のきっかけや、心温まる