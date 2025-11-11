パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」は、「ボーナス平均支給額の実態調査」を実施し、発表した。本調査は、20～59歳のビジネスパーソン15,000人に実施したインターネット調査の結果をまとめたものである。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 2025年最新データ：ボーナス平均支給額は年間120.7