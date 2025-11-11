2025年上場企業「早期・希望退職募集」状況（11月10日現在）2025年1月1日-11月10日までに「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は41社（前年同期50社）で、約2割（前年同期比18.0％減）減少した。市場別では、約8割がプライム上場。パナソニックHDやジャパンディスプレイなど、大手メーカーの大型募集により、対象人数は1万1,045人(前年同期8,534人）と前年同期の約1.2倍に増加した。年間募集が1万人を超えた2024年（1万9人