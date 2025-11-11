JR東日本は11日、交通系ICカード『Suica』のイメージキャラクターとして親しまれてきた「Suica のベンギン」が、2026年度末で“卒業”することを発表した。【写真】存在感バツグンの『Suicaのペンギン Yogibo Hugger』「Suica のベンギン」は、かわいい見た目から多くの人たちに愛され、「Suica」の認知度向上、利用促進に大きく貢献。2001年から25年にわたり、イメージキャラクターを務め、“卒業”を迎える2026年度末に向け