巨人・阿部慎之助監督（46）が11日、6月3日に89歳で死去した長嶋茂雄氏の功績を称えて創設することが決まった「長嶋茂雄賞」について「ずっと語り継がれる方だと思うのでね」と話した。来季から表彰される同賞の対象選手は走攻守で活躍し、ファンを魅了するなどした野手。「ファンを魅了したとか、難しいよね。ただ、打った人、ファインプレーした人になっちゃいけないと思うよね。選ぶ人の方が大変だと思う」と選考基準を推察