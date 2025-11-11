俳優の仲代達矢さんが設立した無名塾が１１日、公式ＨＰで仲代さんの訃報を発表した。公式ＨＰによると８日に永眠。「今年には、能登半島地震復興公演『肝っ玉おっ母と子どもたち』で主演を務めきり、次回公演に向けた稽古を始めていたところでした」とつづられ「黒沢明監督や小林正樹監督の作品で世界的にも知られ、役者にこだわり、生涯現役を貫いた唯一無二の俳優でした」と記された。通夜告別式は近親者のみで行い、お別