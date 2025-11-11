俳優の安田顕が１１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。俳優の仲代達矢さん（享年９２）の死去を悼んだ。黒沢明監督の映画「用心棒」「天国と地獄」「影武者」などに出演し主宰する「無名塾」で後進を育てた俳優・仲代達矢さんが死去したことが１１日分かった。日本を代表する俳優の死去に安田は「叶うなら、お芝居をいつかご一緒できたらと、夢のように思っておりました」といつの日か共演できることを夢みていたことを明かし