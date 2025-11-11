NPBは10日、今年89歳で亡くなった巨人の長嶋茂雄終身名誉監督の功績を称え、来季から「長嶋茂雄賞」を新設することを発表した。【私が見た長嶋茂雄】巨人がどれだけ憎くて憎くて仕方がなくても、「さすがは長嶋じゃ！」となってしまった12球団の選手を対象に、その年の公式戦、ポストシーズンにおいて、走攻守で顕著な活躍をし、長嶋氏のようにグラウンド上のプレーでファンを魅了するなど、プロ野球の価値向上に貢献した野手