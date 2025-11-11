【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 急騰後の利益確定売りによる大幅な調整に見舞われたが、重要な支持線199円00銭付近で底堅く推移し、週末にかけて再び反発する動きを見せた。6日の英中銀金融政策会合は市場予想通り政策金利を据え置き。投票結果は5対4で予想よりも利下げ主張が多かったものの、相場への影響は限定的に留まった。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 204.24205.00 - **サポート