フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが「#まりんのふく」とタグ付けし、私服ショットを披露した。１１日までにインスタグラムで、「お昼に練習も何もかも終わった日理由なくお外に出かけるくらい良いお天気でしたここどーこだ？」とつづると、背中にハート型のデザインが入った黒ニットにデニムを着用した私服を公開。さまざまなポーズを見せる本田さんにファンからは「可愛すぎてたまげ