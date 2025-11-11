エリッツホールディングス [東証Ｓ] が11月11日後場(15:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比5.4％増の10.2億円になり、26年9月期も前期比6.8％増の10.9億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.8％減の1.4億円