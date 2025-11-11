ユニチカ大阪本社が入るビル経営再建中のユニチカが11日発表した2025年9月中間連結決算は、純損益が34億円の赤字だった。中間期の赤字は3年連続。事業譲渡に伴う子会社の評価見直しなどで発生した特別損失76億円を計上したことが響いた。赤字額は前年同期の98億円から縮小した。売上高は前年同期比1.0％増の621億円だった。高性能の食品用包装フィルムの販売が好調だった。オンラインで記者会見した藤井実社長は、タイで不織布