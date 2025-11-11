古都奈良で行われた「若草山焼き」。夜空には打ち上げられた花火とともに月が浮かび上がった。手前は興福寺の五重塔＝昨年1月（午後6時22分から午後7時11分までの画像6枚を合成）奈良市の冬の伝統行事「若草山焼き」の実行委員会事務局を務める奈良県は11日、観覧エリアを一部有料化し、チケットを17日から販売すると発表した。人気エリアの人数を制限し、雑踏事故を防ぐ狙い。収入は警備など安全対策に充てる。県によると、来