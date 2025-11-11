フィリピンで8月、日本人2人が拳銃で撃たれて殺害された事件で、警視庁は情報収集のため現地に捜査員らを派遣しました。【映像】防犯カメラに映る事件当時の様子フィリピンの首都マニラで8月、中山晃延さん（41）と佐鳥秀明さん（53）が拳銃で撃たれて殺害されました。事件後に拘束された実行役とみられる2人の男は「首謀者の日本人から殺害を依頼された」などと話していました。捜査員らは14日まで滞在し、2人の男の携帯