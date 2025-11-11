茂木外相は１１日、カナダのナイアガラ地方で１１、１２日に開かれる先進７か国（Ｇ７）外相会合に出席するため、羽田空港を出発した。パレスチナ自治区ガザや、ロシアが侵攻を続けるウクライナの情勢が主な議題となる。東・南シナ海で強引な海洋進出を進める中国を念頭に、高市内閣が重視する「自由で開かれたインド太平洋」の重要性も確認したい考えだ。