JR東日本は11日、Suicaに関する2つの重大な発表を行いました。大きな柱は2つ。1つは、2026年秋にモバイルSuicaアプリへ「コード決済」機能を導入し、高額決済や個人間送金に対応すること。そしてもう1つは、Suica誕生から25周年にあたる2026年度末をもって、おなじみの「Suicaのペンギン」がイメージキャラクターを卒業することです。【参考】「Suica」は今後10年でどのように進化するかJR東日本が将来像を発表（※2024年12月掲