（台北中央社）軽度台風（台湾基準）台風26号は11日正午現在、台湾最南端、ガランピ（鵝鑾鼻）の南西340キロの海上を時速約11キロから14キロに速度を変えつつ、北北東から北東に進路を変えながら進んでいる。中央気象署（気象庁）は南部・台南、高雄、屏東、恒春半島、東部・台東に陸上台風警報を出し、警戒を呼びかけている。中心気圧は975ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は38メートル。中心から半