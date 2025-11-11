連日、県内ではクマの目撃が相次いでいます。 【写真を見る】突然襲われるケースも...県内で柿の木付近でのクマ出没多発！ けさはヤブから現れたクマに高齢男性が襲われる→顔から出血（山形） そんな中、きょう午前、人身被害が発生。山形県米沢市で７５歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や肩を引っかかれ病院に搬送されています。 警察によりますときょう午前５時過ぎ、山形県米沢市李山で、７５歳の男性が自宅前