乾汽船 [東証Ｓ] が11月11日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は1.3億円の赤字(前年同期は27億円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同利益を従来予想の6.7億円→5.9億円(前期は38.3億円)に12.1％下方修正し、減益率が82.3％減→84.5％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比35.4％