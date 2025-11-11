中国商務部の報道官は11月10日、米国が中国造船業などへの301条調査措置の実施を一時停止すると発表したことに関して、記者の質問に答えました。報道官は、「中国側は、米国が現地時間11月9日に発表した通告により、11月10日午前0時1分から中国造船業などに対する301条調査措置を1年間停止する決定を注視している。具体的には、関連する中国船舶への港湾使用料徴収、中国製岸壁クレーンなどの設備に対する追加関税の徴収などを一時