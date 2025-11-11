ファミリーマートと伊藤忠商事は、2024年よりエチオピアの子どもたちの教育環境改善に役立てられる寄付の取り組みを実施している。その背景には「コーヒーの2050年問題」があるという。同社の山田みちる氏、松田香織氏にお話を伺った。ファミリーマート マーケティング本部 サステナビリティ推進部 環境推進グループの山田みちる氏と商品本部 FF部 カフェ・スチーマーグループ カウンターコーヒー リーダーの松田香織氏○モカ豆の