¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¾×·â¤Î¾õÂÖ¤ÇÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¼¡Ä¡©Á´¿È¶âÇó¤Î¾×·â»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤»¤¤¤ä¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤ÇÁ´¿È¶âÊ´¤òÅÉ¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ÎÂæËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£º£·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÍ­µÈ¥¯