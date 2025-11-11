JTは12月1日より、Ploom専用スティックブランド「EVO」から、新メンソール「エボ・ブラック・メンソール」と「エボ・フレッシュ・ミント」の2銘柄を、全国のコンビニエンスストアおよびたばこ販売店等にて順次発売する。Ploomたばこスティック、全26銘柄今回新たに発売されるのは、「エボ・ブラック・メンソール」と「エボ・フレッシュ・ミント」の2銘柄。「エボ・ブラック・メンソール」は、研ぎ澄まされたメンソール感を、しっか