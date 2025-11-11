山上徹也被告安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判が、先月28日から奈良地裁で続いている。検察側証人の警察官らの尋問が終わり、今月13日からは弁護側証人として母親が出廷し、弁護側による情状面の立証が本格的に始まる。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の影響や「宗教的虐待」などが焦点で、裁判員の量刑判断にどう影響するか注目される。「内容について、事実です。私のしたこ