政府は、安定的な供給が滞れば社会・経済への影響が大きい経済安全保障推進法に基づく「特定重要物資」について、農業など幅広く導入が進む無人機（ドローン）や船体など新たに５物資を追加指定する方向で検討に入った。民間事業者を資金面で支援し、不測の事態でも安定的に調達できる態勢の構築を図る。近く策定する経済対策の一環に位置づけ、関連費を今国会に提出予定の今年度補正予算案に計上する方向だ。年内にも政令改正