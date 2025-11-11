今日11日の昼過ぎ、釧路で「初雪」が観測されました。平年より4日遅く、去年より5日遅い観測です。冬の便り釧路で「初雪」観測今日11日も北日本を中心に冬型の気圧配置が続いていて、上空1500メートル付近にはマイナス6℃以下の寒気(平地で雪の目安)が流れ込んでいます。北寄りの強い風に乗って、日本海側から雪雲が流れ込んだため、太平洋側の釧路でも一時的に雪が降ったものとみられます。この雪で釧路周辺で積雪となることは