ニトリホールディングス（9843、東証プライム市場）。海外に自社工場を持ち、家具・インテリアの製造小売りで全国トップ。【こちらも】外国人持ち株比率25%超、ミライト・ワンの株主還元への評価を受け止めたい覗いて見ようと思ったキッカケは、東洋経済オンラインが11月6日付けで配信した井上沙耶記者の『王者に異変？ニトリ「商品改革」に映る危機感 低迷続く国内店舗、中国でも軌道修正・・・似鳥氏自ら開発を指揮する体制