京都市四条通の百貨店「藤井大丸」（下京区四条寺町）が、施設の老朽化から本館を建て替えることになった。2026年5月6日で一時休業し、2030年度の再オープンを目指す。建て替えに合わせ、周辺エリアを生かしたまちづくりに着手する方針も明らかにした。【こちらも】京成立石駅北口の再開発、東西の両街区整備工事に着手2029年度に完成予定建て替えは施設の老朽化が原因で、これを機に地元の人や京都を訪れる内外の観光客によ