アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が2013年〜2023年にかけて収集した450万件以上の回答を分析した研究により、「何らかの認知障害がある」と自覚している人の割合がアメリカ全体で増加していることがわかりました。特に40歳未満のアメリカ人で認知障害を自覚する人が急増しており、反対に70歳以上の高齢者では減少傾向にあったとのことです。Rising Cognitive Disability as a Public Health Concern Among US Adults | Neurology