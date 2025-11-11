みなさん、こんにちは。十束おとはです。一気に季節が進み、冬を感じ始めた今日この頃。朝晩は冷えますが、日中は晴れていたらぽかぽか。お散歩日和ですよね。ということで、今回は地元且つ世界で一番好きな街こと、みなとみらいをお散歩してきました！まずはみなとみらい駅の改札を出てすぐの、GODIVAへ。なんと、現在CLAMPとコラボ中なんです……！入り口には巨大な看板があり、可愛いキャラクターたちがお出迎えしてくれます。