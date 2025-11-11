12月5日から7日まで幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」に、今年日本で大ヒットした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』からルイス・クー、トニー・ウー、ジャーマン・チョンの来日が決定した。3人は 12月5日・6日 の2日間にわたり来場し、会場では写真撮影会などのファン向けイベントも予定されている（※チケット詳細は後日発表）。【動画】『トワイライト・ウ