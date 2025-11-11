１０日、中国郵政集団黒竜江省ハルビン郵区センターで荷物を仕分けるスタッフ。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン11月11日】中国で11月11日の「独身の日」に合わせて行われる大規模なネット通販セール「双11（ダブルイレブン）」が販売のピークを迎え、中国郵政集団の黒竜江省ハルビン郵区センターは夜通し明かりがともり、活気にあふれている。１０日、中国郵政集団黒竜江省ハルビン郵区センターで荷物を仕分ける