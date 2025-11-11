A-Stageが展開する心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De（リデ）」2025年7月2日に発売された「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」が、美容のプロであるロフトバイヤーが注目する、「ロフト ベスト コスメ 2025」の「ネクストコスメ」ホリデーギフト部門アイテムとして選出されました。2025年11月15日(土)より全国のロフト(一部店舗除く)で開催される「ロフト ベスト コスメ 2025」にて展開されます！