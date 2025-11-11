女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１２日に、第３３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ウメ（野内まる）が用事で離れ、早速ヘブン（トミー・バストウ）と２人きりになるトキ（郄石あかり）。ヘブンに手を引かれ、ラシャメンとしての役割が来たと固まってしまう。その夜、帰宅したトキの前に銭太郎（前原瑞樹）が借