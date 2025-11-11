亜細亜物産株式会社は、秋田・玉川温泉の希少な鉱石「北投石」を使用したリカバリーウェア「TOJI(トージ)」を2025年11月10日に発売しました。日常に寄り添う“着るリカバリー”として、公式オンラインストアおよび全国の取扱店にて展開されています。 亜細亜物産「TOJI(トージ)」 発売日：2025年11月10日価格帯：8,800円(税込)〜販売場所：公式オンラインストア、全国の取扱店「TOJI」は、秋田・玉川温泉にのみ産