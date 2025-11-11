愛知・岐阜・三重でケーブルテレビ事業などを展開するＣＣＮｅｔは、「ヤバイ！はやい！CCNet」シリーズの第2弾WEB CMを2025年11月1日より公開しました。プロモーションキャラクター「ＣＣＮｅｔマン」が登場し、ＣＣＮｅｔのサービス価値を3つのテーマで紹介します。 ＣＣＮｅｔ「ヤバイ！はやい！CCNet」第2弾WEB CM 公開日：2025年11月1日(土)「ヤバイ！はやい！CCNet」シリーズの第2弾となるWEB CMが公開され