こちらの女性は那珂川町で理容店を営んできた箱石シツイさんです。１１月１０日、１０９歳の誕生日を迎えました。理容師としてのキャリアは約９０年で「世界最高齢の現役女性理容師」としてギネス世界記録に認定されています。箱石さんのこれまでの歩みと今の思いを聞きました。 笑顔を見せるこちらの女性。１１月１０日の１０９歳の誕生日を迎えた箱石シツイさんです。長女の充子さんが住む宇都宮市の住宅で一足早く行われた