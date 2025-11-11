大館市根下戸の大館南バイパスで、逆走しているとみられる車が撮影されました。撮影されたのは、9日の午後7時ごろです。映像では、片側2車線の国道103号・大館南バイパスの対向車線を、撮影者の車と同じ方向に走っている白い車が確認できます。雨が降る中、正しい方向に走っている車とすれ違う様子もみられます。撮影された場所の数百メートル手前には立体交差があり、反対車線の出口から本線に進入した可能性があります。撮