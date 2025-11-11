チェルシーに所属する21歳MFロメオ・ラヴィアは再び離脱を強いられるようだ。英『BBC』や英『Sky Sports』などが報じている。UEFAチャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第4節のカラバフ戦でスタメン出場を果たしたラヴィアだが、開始直後に足を引きずる様子が見られ、8分にはモイセス・カイセドとの負傷交代を余儀なくされた。そんなラヴィアだが、大腿四頭筋を負傷したようで、少なくとも1ヶ月の離脱を強いられることになったとい