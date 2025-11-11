きょう（11日）午後2時ごろ岡山市東区豊田で乗用車が横転し炎上する事故がありました。車に乗っていた高齢の男性が救急搬送されています。 【全焼した車の画像】岡山市東区で車が炎上70代男性を救急搬送 爆発音をあげながら炎上する車。真っ赤な炎と黒煙が立ち上ります。 午後2時20分ごろ、岡山市東区豊田で「車が事故をして、火が出ている」と目撃した人から消防に通報がありました。 消防によりますと、火は約20分後に消し