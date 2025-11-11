JR東日本は、Suiacのイメージキャラクター「Suica のペンギン」が2026年度末でが卒業すると発表した。新キャラクターに切り替わる。 2021年から25年、イメージキャラクターとして活躍し、さまざまなグッズなども登場してきた「Suica のペンギン」が卒業することになった。 今後、卒業に向けてファンに向けたキャンペーンが実施される。