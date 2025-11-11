ＪＲＡは１１日、オーストラリアに遠征した日本馬４頭が午前７時２５分に成田国際空港に到着し、午前１０時５５分にＪＲＡ競馬学校（千葉県白井市）の国際厩舎に入厩したことを発表した。帰国したのは以下の４頭。ゴールデンイーグル５着のパンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）と、帯同馬でランドウィック競馬場の一般レースで５着のイサナ（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父デクラレーションオ